Torna l'allarme Covid-19 anche in Serie B: la pausa Nazionale arriva nel momento giusto

vedi letture

"Da inizio stagione sono risultati positivi 152 giocatori più altri 25 membri degli staff tecnici e una dozzina di dirigenti. Il caso più eclatante è stato quello della Reggiana con 29 positivi in totale e quasi tutti in contemporanea, ma sono poche le squadre che sono state solo sfiorate dal problema. Le partite rinviate sono state già 7": così La Gazzetta dello Sport. Con chiaro riferimento alla situazione pandemica Covid-19, col virus che è prepotentemente tornato a impossessarsi anche del calcio.

E sul tema, proprio la rosa apre così: "L'Empoli in ansia: ci sono cinque casi. Pordenone trema: allarme contagi". Aggiungendo: "Il sospetto (non dichiarato) nel club toscano è che sia accaduto qualcosa di strano nella partita del 16 marzo, quando il Pordenone arrivò a Empoli privo di diversi contagiati e successivamente colpito dalle attuali 6 positività (4 lunedì, 2 ieri). Ovviamente non si può sapere, però in questo momento sono le due squadre più in difficoltà da questo punto di vista. Il Pordenone ha dovuto giocare il jolly per rinviare la partita di sabato scorso contro il Pisa e benedice la sosta per poter recuperare qualcuno in vista delle gare di Pasqua. Se si dovesse fermare anche l’Empoli sarebbe un altro problema".

Anche Tuttosport sul tema: "Empoli e Pordenone: è allarme Covid". "L’Empoli ha sospeso gli allenamenti: dopo la positività di lunedì, il club ha emesso un comunicato in cui si parla di “altri componenti” contagiati, senza precisarne il numero. E il Pordenone, che sabato non ha giocato col Pisa, ora ne conta ben 12", la chiosa.

Chiude il Corriere dello Sport: "Empoli, per Covid: stop allenamenti. Altri due positivi nel Pordenone, Tesser senza dodici calciatori". Che prosegue: "La pausa è arrivata decisamente provvidenziale per l’Empoli capolista del campionato cadetto che deve fare i conti con un probabile focolaio legato al Covid. [...] Nei prossimi giorni ci saranno ulteriori controlli e i calciatori fermati torneranno a disposizione alla fine dei sette giorni previsti dopo l’isolamento. Del resto quasi tutte le squadre, dalla Serie A alla Serie C, stanno facendo i conti con questa delicata situazione. è...] Altri due casi di positività al Covid-19 tra i giocatori della rosa del Pordenone, che si aggiungono ai quattro registrati ieri e ai sei della settimana scorsa per un totale di dodici contagiati. I giocatori, seguiti ora dall’ASL di competenza, sono stati prontamente isolati secondo le direttive federali e ministeriali".