Tra la lotta per la B e la lotta per evitare la D: ecco il weekend della Serie C. Le aperture

Rush finale del campionato di Serie C, con la 35^ giornata prossima ad andare in archivio: stasera si giocherà Viterbese-Casertana, poi testa al prossimo turno, eccezion fatta per le formazioni che dovranno giocare mercoledì i recuperi dei match rinviata a causa del Covid-19.

Sfida del Girone C quella odierna, comunque, il raggruppamento stradominato dalla Ternana (già promossa in B) che ieri ha battuto anche la Turris, e che vede la Cavese in piena lotta per la salvezza: Cavese vittoriosa dopo 10 sconfitte consecutive, e su questo il Corriere dello Sport ha aperto così: "Maiuri indovina tutto e la Cavese va". Occhi infatti puntati sulla formazione campana, reduce anche dal cambio in panchina: "Ora il Monopoli punta ai playoff. La Cavese spera", così La Gazzetta dello Sport, che ha aggiunto: "Salvezza matematica per il Monopoli e la Paganese si arrende (illusorio il rigore trasformato da Diop). Si tratta della seconda vittoria in quattro giorni per la squadra biancoverde che ora punta alla conquista dei playoff. [...] Con la vittoria la Cavese tiene accesa una flebile fiammella per la disputa dei playout. Il Bisceglie vince il derby con il Francavilla (gol decisivo di Mansour), ma la classifica resta preoccupante". Anche se Tuttosport parla così: "Sorride la Cavese".

Negli altri due gironi è invece ancora aperta la lotta promozione per la serie cadetta. E proprio l'ultimo quotidiano citato, con "Il Como rimontato da super Galligani", accende i fari sull'Alessandria per quanto riguarda il Girone A, aprendo così "Alessandria, profumo di B: la vetta è a -1" e andando poi nel dettaglio: "Un tempo in sofferenza, la ripresa da dominatrice: l’Alessandria adesso è lì, alle spalle del Como a un solo punto, anche se mercoledì i lariani recupereranno la gara di Olbia con la possibilità di riallungare, in attesa dello scontro diretto, il 25 aprile a Como, alla penultima giornata che con ogni probabilità stabilirà chi fra le due contendenti salirà direttamente in Serie B".

Spazio poi al Girone B, dove "Il Perugia ribalta la Triestina e spera ancora nella Serie B". Ma attenzione alla capolista Padova: "Il Padova riparte grazie al rigore del solito Chiricò".

Su questo raggruppamento, invece, interviene così il Corriere dello Sport: "Il Modena si sblocca in trasferta. Padova solo su rigore". Che apre poi sul Perugia, "Tre minuti esaltanti per il Perugia Murano e Minesso, il finale è d’oro", aggiungendo: "Il Perugia non molla mai: quando sembra, a 5' dalla conclusione, che le speranze siano miseramente svanite per lo svantaggio subìto dall’incornata di Litteri, in tre minuti del finale i biancorossi ribaltano il risultato con uno spietato uno-due di Murano (di testa) e di Minesso (una rasoiata su assist di Bianchimano). Una vittoria di forza, come un “giallo” risolto all’ultimo respiro. Il Perugia, insomma, é vivo e la corsa continua, sebbene il Padova in casa si sia sbarazzato del Gubbio".

C'è infine la rosa a ricordare però che "Sudtirol, tris di successi per sperare ancora", con la formazione biancorossa ancora in corsa per la promozione: "Il Südtirol centra la terza vittoria consecutiva, tiene il Perugia alle spalle nella volata per il secondo posto e rimane nella scia del Padova capolista, lasciando alle ultime tre gare il compito di decidere i destini della promozione diretta. Un successo non scontato quello colto contro la Virtus Verona, soprattutto dopo aver saputo delle vittorie colte da Padova e Perugia nelle gare del pomeriggio che hanno aumentato la pressione sugli uomini di Vecchi".

E sulla truppa biancoscudata: "Il Padova soffre e punge: battuto un buon Gubbio mancano 7 punti alla B". "Sofferenza, sacrificio e successo sono le tre parole d’ordine di un Padova che ha battuto un buon Gubbio e si è confermato in testa", la chiosa.

Spazio poi al Girone A. "Alessandria, che colpo: stende la Pro Sesto e va a un punto dal Como", con la vetta che pare ormai appannaggio delle due formazioni: "L’Alessandria non fallisce l’occasione di portarsi a un punto dalla capolista Como (che deve comunque recuperare la partita di Olbia), la Pro Sesto invece precipita in piena zona playout. [...] C’è la consapevolezza di poter compiere la grande impresa. Anche perché domenica 25 aprile allo stadio Sinigaglia è in programma Como-Alessandria, lo scontro diretto che molto probabilmente deciderà la volata per la Serie B".