Udinese, Gotti al Corriere dello Sport: "Fonseca tra i migliori, con la Roma non sarà facile"

Luca Gotti, allenatore dell'Udinese, ha parlato ai microfoni del Corriere dello Sport, proiettandosi sulla gara contro la Roma: "Fonseca tra i migliori, con la Roma non sarà facile" dice il tecnico. Gotti sta pensando alla sfida e alle mosse da adottare per fermare i giallorossi: "Sto studiando le contromisure per una partita non facile. La Roma ha vinto con tutte le squadre dal decimo posto in giù. Il nostro ranking non ci sottrae, sulla carta, a questa previsione". Spazio all'attacco della Roma, con Dzeko o con Borja Mayoral: "Conoscevo poco lo spagnolo. Mi ha fatto un’ottima impressione. Ma considero ancora Dzeko uno dei centravanti più forti della serie A. Non ho paura, ma grande rispetto. Per una squadra che ha uomini come Mkhitaryan, Pellegrini, Veretout. E un allenatore come Fonseca, che considero tra i migliori".