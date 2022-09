Udinese-Inter, Valeri è da 5 per il CorSport: "Mancano due rigori, dubbi sul gol di Arslan"

L'edizione odierna del Corriere dello Sport boccia la direzione di Valeri in Udinese-Inter, assegnandogli un 5 in pagella. Il quotidiano giudica decisiva la spinta di Becao su Dzeko in occasione dell'autorete di Skriniar. Successivamente è Dumfries a calciare la gamba dell'attaccante bianconero nell'area interista: "Sorvolare su questo per evitare di dover poi considerare errore la precedente trattenuta non è una scusante", evidenzia il quotidiano. Dubbi anche sul tris di Arslan: "Cross di Deulofeu, Success contrasta D’Ambrosio (che andava all’ìndietro) partendo da offside, dietro i due Arslan segna: si può considerare ininfluente il movimento di Success? Urge un correttivo".