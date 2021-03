Udinese-Lazio, la moviola del Corriere dello Sport: "Musso-Immobile, contatto da rigore"

"Musso-Immobile, contatto da rigore", titola il Corriere dello Sport nella sua moviola di Udinese-Lazio. Sufficienza stiracchiata per Maresca che non vede un rigore per i biancocelesti: tiro di Luis Alberto ribattuto male da Musso, Immobile arriva per primo sul pallone anticipando il portiere bianconero, che lo centra in pieno. Bene sul fallo di Musacchio su Forestieri: contatto fuori area e giusto non dare il rigore. Bonifazi su Milinkovic invece rischia ma prende il pallone.