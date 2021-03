Un fisico bestiale. Corriere dello Sport: "Muscoli e resistenza, così l'Inter puntella il primato"

Secondo l'analisi del Corriere dello Sport, l'Inter non vince col bensì con la corsa e la resistenza, due qualità più facili da "allenare" rispetto alla creazione di una manovra corale armoniosa, ma che nel calcio moderno sono fondamentali. Se infatti i nerazzurri spesso non brillano sotto l'aspetto della costruzione, nessuno può resistere loro quanto a impatto fisico, essendo coloro i quali corrono di più in A: 113,021 km medi a partita. Gran contributo di Brozovic, migliore del torneo con 11,8 km a gara, e Barella, sesto.

Non per nulla i milanesi hanno segnato finora 45 dei loro 65 gol nella ripresa, quando cioè gli avversari calano a causa della stanchezza. Inoltre, se ad altezza media la rosa interista non brilla, lo fa però l'undici titolare con 184,36 cm: non a caso la compagine di Conte è prima anche per gol di testa, 13 contro i 9 della Juventus, seconda. Un bel contributo lo hanno dato Martinez (4), D'Ambrosio (3) e Skriniar (2). Infine l'Inter è la squadra ad aver crossato di più in campionato: 165 contro i 132 della Lazio, seconda.