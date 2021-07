Una cavalcata incredibile. Tuttosport: "Da reietti a campioni d'Europa"

Italia campione d'Europa. Scrive Tuttosport: "Una cavalcata incredibile. Da reietti a campioni d'Europa": è cambiata nuovamente la storia. Grande vittoria della formazione azzurra, in rimonta, a Wembley. Sotto di un gol dopo appena 2 minuti, gli Azzurri non si sono disuniti e hanno percorso l'ultimo centimetro restando aggrappati alla partita come un naufrago alla zattera. Dopo il gol del vantaggio gli inglesi hanno accettato i tentativi dell'Italia, con il solo torto di abbassarsi un po' troppo. E il pari della nostra nazionale è arrivato 'all'inglese', con il gol di un difensore sugli sviluppi di un corner. Poi la parata di Donnarumma su Saka, ai rigori, e l'Italia di nuovo campione d'Europa dopo 53 anni.