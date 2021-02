Una Dea da Champions. Gazzetta dello Sport: "Poker al Napoli e avviso al Real Madrid"

"Poker al Napoli e avviso al Real Madrid", titola La Gazzetta dello Sport sull'Atalanta. Sarà anche il Real Madrid, ma viene messo in attesa e non inquina i pensieri dell'Atalanta. Per tornare in clima europeo serviva una grande sfida come quella che affronteranno gli orobici serviva una sfida come quella al Napoli: una sorta di avvertimento che per tornare a sentire la musichetta della Champions anche nella prossima stagione si passa dalla qualificazione in campionato con squadre pari grado. Il risultato è una vera e propria prova di forza. Sono Muriel e Zapata a vincere tutti i duelli individuali e fare crollare il muro del Napoli: Zidane avrà preso nota, sottolineando le mosse di Romero, implacabile dietro e spietato sotto porta. Ora l'Atalanta si mette nel gruppo dietro le milanesi: la Champions è anche il futuro, non solo il Real.