Valzer di portieri in Serie A. La Repubblica: "Donnarumma, la Juve c'è. Buffon verso l'Atalanta"

La Repubblica evidenzia il problema di questi giorni in casa Milan ovvero il futuro di Gianluigi Donnarumma. I rossoneri lavorano per sostituirlo visto che la firma non arriva e la Juventus si è inserita a tutti gli effetti. L'indiziato numero uno a prendere il suo posto è Maignan che ha un contratto in scadenza nel 2022 con il Lille e un prezzo abbordabile tra i 15 e i 18 milioni di euro. Discorso analogo per la Roma che punterà tutto su Musso, valutato 30 milioni dall'Udinese. Infine c'è anche Buffon nel valzer dei portieri. Il 43enne vorrebbe giocare la Champions League da titolare e sullo sfondo rimane viva l'ipotesi Atalanta.