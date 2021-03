Venezia-Reggiana apre la 26^ giornata del campionato di B: le aperture dei quotidiani

vedi letture

Neppure il tempo di ammortizzare la 25^ giornata del campionato di Serie B che quest'oggi, in laguna, si apre il 26^ turno della stagione: Venezia e Reggiana si daranno infatti battaglia al "Penzo", con l'unico obiettivo di fare punti (consueto Live Match su TuttoMercatoWeb.com).

Per motivi diversi, ma i punti sono necessari.

Lo spiega anche il Corriere dello Sport: "Venezia-Reggiana, scintille in laguna. Zanetti all’assalto del 2º posto. Ma Alvini cerca punti salvezza". Che prosegue: "Reduce dal palpitante pareggio ottenuto contro la capolista Empoli, il Venezia cerca conferme in un incrocio comunque pericoloso e da affrontare con cautela. La Reggiana è tra le squadre del momento esattamente come i lagunari che con un successo questa sera salirebbero da soli al 2º posto in classifica. Zanetti ed Alvini nel nuovo anno solare hanno dato filo da torcere a chiunque con un rendimento che ha alimentato le ambizioni da promozione dei lagunari e consolidato le speranze salvezza degli emiliani. L’anticipo di questa sera perciò si annuncia tutto all’insegna dell’equilibrio".

Fa eco La Gazzetta dello Sport, "Si gioca: un Venezia lanciato riceve una Reggiana decimata". Spazio quindi alle probabili formazioni.

Tuttosport si concentra invece maggiormente sulla formazione lagunare: "Venezia, assalto alla A". Nel dettaglio: "A guardare la classifica viene da pensare che tutto sommato quello di stasera al “Penzo” potrebbe non essere un confronto complicatissimo per il Venezia, reduce dal pareggio di Empoli e gonfio d’orgoglio per il 3° posto, a -1 dalla A diretta. Guai a dirlo a Paolo Zanetti, però, visto che la sua tesi è completamente diversa. Ha rispetto della Reggiana, prossimo avversario e vittoriosa all’andata 2-1, tant’è che ne elogia la crescita («È tra le migliori del ritorno e si è molto rinforzata nel mercato invernale»), ma anche il modo di stare in campo: «Sanno mettere in difficoltà l’avversario praticando un calcio molto intenso, sfruttando poi le ripartenze con grande qualità». Insomma, l’anticipo della giornata sarà un test durissimo per il Venezia che pure è in un periodo di forma importante".