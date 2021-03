Serie B, Venezia-Reggiana: Alvini a caccia di punti per la salvezza

vedi letture

Dopo le gare del weekend, è già tempo di tornare in campo in Serie B per la disputa della ventiseiesima giornata, le cui partite si giocheranno tutte tra oggi e domani: ad aprire il programma sarà, alle ore 21, la sfida del "Penzo" tra il Venezia, terza forza del torneo, e la Reggiana, formazione a caccia di punti per allontanarsi dalla zona calda della graduatoria.

COME ARRIVA IL VENEZIA - Mister Paolo Zanetti potrebbe cambiare qualcosa nell'undici titolare rispetto all'ultima sfida pareggiata per 1-1 sul campo della capolista Empoli (a segno Mazzocchi al 26' per i lagunari, Haas al 71' per i toscani): sarà confermata la difesa a quattro, ma a sinistra potrebbe giocare dal 1' Ricci al posto di Felicioli mentre in attacco dovrebbero vedersi Forte, Esposito e Di Mariano. Gli arancioneroverdi sono imbattuti in casa da quattro partite (tre vittorie ed un pareggio), più in generale hanno perso solo uno degli ultimi dieci match giocati (lo scorso 16 gennaio a Pordenone, 2-0): una vittoria regalerebbe al Venezia il secondo posto in solitaria almeno per una notte, in attesa dell'impegno di domani pomeriggio del Monza a Frosinone.

COME ARRIVA LA REGGIANA - Problemi di formazione a non finire per Massimiliano Alvini, costretto a rinunciare a Muratore, Martinelli, Cerofolini, Zampano, Rossi, Kargbo, Ardemagni e Yao. Possibile 4-2-3-1 per la selezione granata con Del Pinto e Varone in mezzo al campo; Laribi, Radrezza e Lunetta dovrebbero agire alle spalle dell'unica punta Mazzocchi. I numeri in trasferta per gli emiliani non sono molto incoraggianti: nelle ultime cinque partite lontano dal "Città del Tricolore", infatti, sono arrivate ben quattro battute d'arresto. La "Regia" è chiamata ad ottenere almeno un pareggio in Veneto per restare a debita distanza dalle ultime posizioni e continuare a sperare nel mantenimento della categoria senza passare dalla lotteria dei Playout.