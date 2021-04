Viola, orgoglio e passione. QS-La Nazione: "Un punto da incorniciare per la Fiorentina"

vedi letture

Il QS-La Nazione in edicola questa mattina esalta la Fiorentina non solo per il punto conquistato, ma per l'importanza che ha. I viola sono stati belli, concreti, concentrati e grintosi nel primo tempo ritrovando anche un Ribery top-class e scoprendo il miglior Amrabat della stagione, ma nella ripresa sono stati colpiti dopo 34 secondi da Morata ed hanno dovuto fare i conti con una Juventus più concreta e pericolosa con i viola in calo di condizione. Cuadrado e Kulusevski sono state due spine nel fianco per la squadra di Iachini che paradossalmente adesso è ancora più immischiata con soli 3 punti sulla terzultima. Rimangono diverse squadre nel mezzo, ma non può certo ritenersi tranquilla.