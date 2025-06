Yildiz sposa i colori bianconeri, Tuttosport titola così in apertura: "Juve a vita"

In occasione della prima pagina di oggi, Tuttosport ha deciso di titolare con questa dichiarazione d'amore: "Juve a vita". L'autore è Kenan Yildiz che, dopo un'annata tra luci e ombre, sta diventando un grande protagonista nel club bianconero e vuole restare a Torino a lungo. Queste sono state le sue dichiarazioni: "Sogno di restare per sempre: qui mi hanno preso ragazzo, qui sto diventando uomo. Il rinnovo? I soldi? No, scusate: ora non ci penso. Sono felice e concentrato sul Mondiale".

Spazio anche all'altra metà di Torino, che presto potrebbe perdere un punto cardine e fare una scommessa suggestiva sul mercato. Il titolo è il seguente: "Ricci al Milan, il Toro riflette su Zaniolo". Il regista da Allegri per 25 milioni: con i rossoneri si è parlato anche di Colombo. Vagnati valuta l'opportunità di ingaggiare in prestito il trequartista rientrato al Galatasaray e torna alla carica per Anjorin.