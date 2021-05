Zalewski, polacco di Tivoli. Il Messaggero: "Dal curioso rinnovo con la Roma alla nazionale"

Nella gara di Europa League con il Manchester United, la Roma ha scoperto, oltre a Darboe, un altro ragazzo della Primavera che ha fatto il suo debutto proprio giovedì, ovvero Zalewski. Il Messaggero è andato alla ricerca della storia di questo ragazzo polacco che nel 1989 insieme alla sua famiglia si trasferì a Tivoli. La Roma gli ha rinnovato il contratto di recente fino al 2024 in maniera un po' particolare: il contratto gli è stato recapitato a casa, per poi essere firmato dal ragazzo da dietro la porta (era positivo al Covid). Lui intanto ha scelto la Nazionale polacca, ma avrebbe i diritti per chiedere il doppio passaporto. In teoria l'Italia potrebbe ancora convocarlo, anche se ormai sembra orientato a mantenere le sue origini. E ovviamente ad affermarsi nella Roma.