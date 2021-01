Zaniolo spacca i social. Corriere dello Sport: "La ripercussione mediatica non piace alla Roma"

vedi letture

Nicolò Zaniolo è già un dibattito, ma fuori dal campo. Come scrive il Corriere dello Sport la paternità imminente, piena di accuse e di ombre è stata così fragoroso da oscurare persino l'avvento della bella Madalina, la donna che ha rubato le attenzioni del giovane calciatore. Eppure, scrive il quotidiano, Zaniolo ama ancora le cose semplici, come l'inseparabile playstation agli abbracci alla famiglia: è delle ultime ore la foto di un tango improvvisato a casa con la madre Francesca durante la notte di Capodanno. Anche questa scena però è diventato un motivo di discussione, considerando i problemi al ginocchio del giocatore. Il risultato è che adesso, secondo il quotidiano, la Roma si è messa in allarme e in particolare anche la famiglia Friedkin, molto attenta alla professionalità dei propri dipendenti. Anche il rinnovo contrattuale adesso sembra essere in bilico. Prima Zaniolo deve meritarselo sul campo, per scacciare demoni ed etichette.