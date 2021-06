Zazzaroni sul Corriere dello Sport. Lettera al CT: "A Mancio, facce ride"

Lettera aperta al ct Mancini da parte del direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni che scrive "oltre al gioco e alla personalità della Nazionale, il continuo richiamo alla felicità e all'allegria dell'esserci, del farne parte, mi è piaciuto moltissimo. Il bello è che tutti sono d'accordo con te, Mancio. In primis la critica, ma ancor più sbalorditivo è l'amore degli italiani che vi amano perché si sono accorti che per primi li avete amati voi, giocando e vincendo per loro, mostrandovi felici, per loro. Non conosco tecnici più bravi di te (riferito a Mancini, ndr) nell'individuare le potenzialità inespresse di un giocatore e ti colloco tra i primi cinque allenatori italiani degli ultimi 40 anni. Il ruolo di selezionatore di calza a pennello. L'ultima Italia, prima della tua, finì piangendo. A Roma, stanno urlando "'a Manci, facce ride".