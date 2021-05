Zazzaroni sul CorSport: "Il Mouragano azzera gli errori della Roma e alza le aspettative"

vedi letture

"Il 'Mouragano' azzera gli effetti dell'uscita dall'Europa aprendo a un futuro gialloroseo. Che scatterà lunedì 24 maggio 2021, data d'inizio, il vero inizio, dell'era Friedkin". A scriverlo è Ivan Zazzaroni, che dalle colonne del Corriere dello Sport sottolinea come "quella che sta per concludersi altro non è che l'appendice della disgraziata (in particolare le ultime due stagioni) gestione Pallotta". Da parte della proprietà americana "non sono mancati gli errori", ma proprio quando lo scetticismo e le critiche stavano per prendere il sopravvento, "Dan e Ryan hanno piazzato lo strepitoso colpo Mourinho". Zazzaroni, secondo cui "Dan aveva in testa Mourinho e se l'è conquistato senza il parere di nessuno", conclude: "Nessuno può prevedere quale sarà l'impatto di Mourinho sul prossimo campionato: è certo però che il suo ritorno rende tutto nuovo e sorprendente, alza notevolmente il livello delle aspettative della Roma".