Zazzaroni sul CorSport: "Zhang ha demolito l'Inter per denaro. Conte, ha prevalso la dignità"

"Conte, il più serio, è andato via. Per due anni è stato allenatore e società": così Ivan Zazzaroni sulle pagine del Corriere dello Sport commenta l'addio di Conte al club nerazzurro. "Zhang ha demolito l'Inter per denaro. Conte, ha prevalso la dignità" scrive il giornalista. Nella sua analisi, Zazzaroni elogia Conte ("uomo certamente non facile ma grande professionista, un altro al suo posto sarebbe rimasto, avrebbe incassato 13 milioni. Ma ha prevalso la dignità") e critica la società ("Hanno preso l'Inter non per gioco ma per business e hanno deciso di demolirla non per gioco ma per denaro").