TMW Napoli, continuano i contatti per Barbieri. Può essere il prossimo vice Di Lorenzo

Tommaso Barbieri può essere un obiettivo per il Napoli. Gli azzurri sono alla ricerca di un vice Di Lorenzo e nel novero degli osservati c'è anche il difensore della Cremonese. Il difensore è stato convocato dai grigiorossi per il ritiro, ma è chiaro che se dovesse arrivare una proposta importante per lui probabilmente verrebbe ceduto senza particolari problemi.

Allegri lo conosce

Avendolo avuto alle proprie dipendenze da giovane - e lo ha anche fatto esordire in prima squadra nel 2023, giocando all'esordio contro Kylian Mbappé. Nella scorsa stagione con la maglia della Cremonese ha giocato 29 partite in campionato con un assist. Nel corso degli ultimi mesi è finito nel mirino anche di altre società, come il Bologna - Sartori lo ha seguito con attenzione - ma anche Sassuolo e Torino che sembravano intenzionati a presentare una proposta nelle prossime settimane.

Dipende anche da Mazzocchi

Il ruolo è coperto, in questo momento, dal difensore che era stato seguito dal Parma, per cui il Napoli ha già messo una cifra per la cessione da un milione di euro. Chiaramente se dovesse restare la situazione potrebbe non modificarsi. Mazzocchi del resto ha ancora un anno di contratto e potrebbe scattare anche il rinnovo unilaterale con l'opzione.