11 risultati utili su 12, 6 gare senza subire gol nel 2021. La svolta Juventus arriva dalla difesa

vedi letture

"Reggere l’urto, assorbirlo. Respingere tutto e prendersi la finale". Questo il commento de La Gazzetta dello Sport alla prova della difesa della Juventus - guidata da De Ligt e Demiral - fornita contro l'Inter. I numeri dei bianconeri contro gli avvresari nerazzurri, in primis Lukaku, parlano di sette duelli su otto vinti, quattro palle intercettate, due tackle riusciti.

In particolare, lo score di Demiral è stato notevole: 5 tiri respinti (un paio almeno diretti in porta), 3 intercetti, 0 dribbling subiti. Fermare gli avversari è il grosso del lavoro, ma non lo esaurisce in questa Juve: la costruzione dal basso porta i due centrali a toccare tanti palloni e non poterne sbagliare quasi nessuno. Anche qui, missione praticamente compiuta, grazie anche alla collaborazione della terza D, Danilo, che in questa stagione è trasformato, più che cresciuto. Il 2021 da 11 risultati utili su 12 ha visto 6 gare senza prendere gol: la svolta arriva da dietro.