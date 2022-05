-2 a Juventus-Inter, sfida che assegnerà la Coppa Italia. Bastoni ok, Allegri rilancia Morata

vedi letture

-2 a Juventus-Inter, gara che mercoledì sera assegnerà la Coppa Italia: calcio d'inizio alle ore 21.00 all'Olimpico di Roma, sede abituale dell'atto conclusivo della manifestazione. Il rientro di Pellegrini in gruppo aggiunge un'opzione difensiva ad Allegri, che al momento pare intenzionato a posizionato Alex Sandro sull'out di sinistra, recuperando Danilo a destra. Al centro più Chiellini di Bonucci, mentre a centrocampo scelte praticamente obbligate, con Dybala che pare destinato a partire dalla panchina in favore di Morata.

JUVENTUS (4-4-2): Perin; Danilo, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado, Zakaria, Arthur, Rabiot; Vlahovic, Morata.

Allenatore: Allegri.

In casa nerazzurro il rientro di Bastoni in gruppo toglie un pensiero a Simone Inzaghi, che potrà contare sull'undici tipo per la finalissima, con l'opzione Correa per sparigliare le carte. Più facile che l'argentino entri a gara in corso però, con Dzeko e Lautaro Martinez a comporre la coppia d'attacco titolare. Nessun dubbio in mezzo, dove Brozovic sarà il faro del gioco e Perisic-Dumfries i deputati a fare male sugli esterni.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro Martinez, Dzeko.

Allenatore: Inzaghi.