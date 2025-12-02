201esima presenza in bianconero e gol per Manuel Locatelli: 2-0 Juve sull'Udinese
Juventus in pieno controllo della gara contro l'Udinese: è ancora un episodio a sbilanciare la sfida, con ancora Palma protagonista dell'azione che porta al calcio di rigore battuto alla perfezione da Manuel Locatelli, che è da poco subentrato a Gatti e festeggiato nel modo migliore le 201 presenze con la maglia bianconera. Il difensore friulano pesta il piede di Cabal in piena area di rigore, il VAR interviene e dal dischetto l'ex Milan fredda Sava.
