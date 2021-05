4 anni senza calcio giocato. Totti: "Un giorno che non dimenticherò mai. 28-05-2017"

"Oggi per me è un giorno che non dimenticherò mai...come non dimenticherò mai i 25 anni passati insieme ❤️💛28-05-2017". Questo il messaggio scritto su Twitter da Francesco Totti, nel quarto anniversario dalla sua ultima partita in Serie A e dal suo ritiro dal calcio giocato.