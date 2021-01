9 presenze, tre infortuni e 199 giorni ko. Leao Duarte lascia il Milan senza rimpianti

Non è stato un anno e mezzo fortunato quello di Leao Duarte in rossonero: per il centrale brasiliano, arrivato a giugno 2019 per intuizione dell'ex uomo mercato rossonero Boban, l'esperienza a Milano è stata sfortunata e segnata da diversi infortuni gravi che l'hanno tenuto a lungo lontano dai campi di calcio. Numeri alla mano, per lui appena 520 minuti giocati in un anno e mezzo, con nove presenze complessive, di cui sette in Serie A (solo una in questa stagione). Nelle sue stats troviamo anche 199 giorni di assenza forzata, sommando i tre periodi in cui non ha potuto contribuire alla causa rossonera: l'ultimo, dovuto alla positività al Covid-19, mentre prima si era fermato per un problema alla coscia e ancor prima per un lunghissimo stop dovuto ad un problema alla caviglia. Un flop importante se si considerano gli 11 milioni spesi per portarlo in Italia, mentre il suo addio avviene in prestito, fino al giugno 2022. Il futuro è in Turchia, ma in Italia difficilmente qualcuno lo rimpiangerà.