Esclusiva TMW A.Canovi: “Italia al Mondiale non più un diritto acquisito. Ieri contava vincere, avanti così”

“Per l’Italia quella di ieri sera è stata una vittoria importante. Contava il risultato e va bene così”. Parla a TuttoMercatoWeb.com l’operatore di mercato Alessandro Canovi.

Che partita è stata?

“Non era scontato vincere. Abbiamo vinto, non era facile. Questi ragazzi avevano grandi pressioni anche per via dei trascorsi della Nazionale dove alcuni non erano responsabili. Sì sono sobbarcati le responsabilità anche di altre squadre azzurre”.

Dovessimo andare al Mondiale, con quali ambizioni?

“Intanto arriviamoci. I Mondiali fanno storia a sé. Non siamo più l’Italia che aveva il diritto di esserci. Dobbiamo conquistarcelo. Mentre fino a quindici anni fa era un diritto acquisito oggi non lo è più”.