A Farias risponde Perisic: a Spezia l'Inter va sull'1-1 a fine primo tempo

Non una bella partita, ma già rimessa in piedi. L'Inter va sotto contro lo Spezia, trova il pari a fine primo tempo, cresce esponenzialmente nei minuti finali e cerca anche di trovare il vantaggio.

Lo svantaggio si concretizza al primo tiro in porta, quando Farias riesce a rientrare sul destro e sparare da posizione defilata, Handanovic va giù lento e non trova il contatto giusto con il pallone, che si infila sotto la pancia per l'1-0 spezzino per il più classico dei gollonzi. I bianconeri tengono il pallone e provano a proporre qualche trama offensiva interessante - con Piccoli che non arriva in un paio di circostanze alla deviazione - mentre l'Inter cerca il pari con una bella giocata di Lautaro che finisce sul fondo.

Tante le occasioni per i nerazzurri, ma il pari arriva intorno al minuto trentotto, quando Hakimi sfonda sulla sua fascia di competenza, vede e sente Perisic, servito perfettamente. Anche fortunato il croato che, da due passi, si trova il pareggio servito su un piatto d'argento, 1-1. L'Inter cresce, cerca il vantaggio ma Barella non riesce a raggiungere il pallone in un paio di circostanze. Finisce così sul pari il primo tempo.