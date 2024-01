A volte ritornano: la Lazio vuole riportare Candreva in biancoceleste già a gennaio

vedi letture

La Lazio è fortemente interessata a Antonio Candreva. Il leader della Salernitana, autore sin qui di un ottimo campionato nonostante l'ultimo posto in classifica della squadra campana, è fortemente richiesto dalla compagine laziale in procinto di cedere Kamada in Turchia.

In scadenza di contratto per questo giugno, Candreva è stato capitano della Lazio, e per lui sarebbe un ritorno. Tuttavia, resta da chiarire la volontà della società granata, ben conscia che una sua eventuale versione limiterebbe ancor di più le scelte a disposizione di Inzaghi. Per il momento sembrerebbe un no, ma la sensazione è che la Lazio ci proverà anche nelle battute finali del mercato.