Acerbi carica la Lazio dopo il 3-2 al Crotone: "La stagione è lunga, non molliamo"

Torna a vincere la Lazio dopo le due sconfitte contro Bologna e Juventus e la mazzata in Champions contro i campioni del Bayern. Il successo per 3-2 sul Crotone è fondamentale per ritrovare fiducia e certezze, in vista di un finale di stagione in cui i biancocelesti cercheranno di risalire in classifica per conquistare il quarto posto. Francesco Acerbi ha commentato così su Instagram: "Vittoria di carattere nel nostro stadio e nuovo passo avanti. La stagione è lunga, abbiamo fame e non molliamo! Forza Lazio!"