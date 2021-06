Acerbi dopo il 2-1 all'Austria: "Brutti ma efficaci. Adesso ogni gara è molto importante"

Intervenuto in zona mista dopo la vittoria ai supplementari contro l'Austria, il difensore azzurro Francesco Acerbi ha raccontato le sue sensazioni dopo il gol (in seguito annullato) di Marko Arnautovic: "Quando ha segnato - riporta Corrieredellosport.it - ho pensato: 'adesso dobbiamo far vedere che siamo un gruppo, anche se subiamo gol e la gente dice che siamo la miglior difesa'. Tanti elogi, tanti complimenti, sembrava quasi che dovessimo vincere l'Europeo a mani basse, quindi dovevamo far vedere che non era successo niente di grave anche se avevamo subito gol. Sapevamo delle difficoltà, ci eravamo detti anche prima della partita che qualcuno ci potesse fare prima o poi gol".

Il centrale biancoceleste ha poi aggiunto: "Siamo stati brutti ma efficaci anche perché l'Austria era chiusa e forse noi eravamo un po' contratti. Forse dovevamo palleggiare un po' di più in certi momenti della partita ma questa è una partita che si vince in maniera sporca. Quando giochi una partita da dentro-fuori un po' di timore ti viene dentro, consapevoli della nostra forza ma consapevoli anche della forza degli avversari perché l'Austria ha giocatori importanti, di forza, fisici, capaci di metterti in difficoltà. Sapevamo che era un cliente difficile però sapevamo che dagli ottavi in poi un po' di difficoltà in più c'era, soprattutto mentale".

La fase cruciale del torneo è appena cominciata: "Adesso ogni partita è molto importante. Essere un po' contratti era normale, quindi la vittoria poteva venire solo se sporca e cattiva, come sapevamo già. Ci abbiamo messo molta forza, anche la forza del gruppo è venuta fuori e chi è entrato ha fatto la sua partita, anzi ce l'ha fatta anche vincere. Ora incontri o Belgio o Portogallo, poi se vinci la Francia, sono squadre forti, che forse ti faranno anche giocare meglio ma hanno molta più qualità".