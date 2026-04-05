Adams sblocca la partita alla Cetilar Arena all'80'. Il Pisa ora è nei guai
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Torino in vantaggio a Pisa grazie a Che Adams. Bella azione manovrata dei granat: cross di Ebosse dalla sinistra che pesca Pedersen sull'out opposto. Il norvegese mette in mezzo e trova l'inserimento vincente di Adams all'80'.
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Editoriale di Enzo Bucchioni Conte pronto per il bis in Nazionale, sarà il nuovo Ct. Via libera di De Laurentiis che punta su Italiano. Torna Lautaro e l’Inter scaccia i fantasmi-scudetto. Gasperini contestato, ora rischia. Napoli-Milan, uno spareggio.
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