Ufficiale Vado, esperienza a centrocampo: preso il classe 1991 Zaccaria Hamlili

Il Vado si rinforza con Zaccaria Hamlili. Il centrocampista classe 1991 arriva dopo l'esperienza al Livorno

Il Vado mette a segno un importante rinforzo per il centrocampo. Il club rossoblù ha ufficializzato l'ingaggio di Zaccaria Hamlili, centrocampista classe 1991 che approda in Liguria dopo le ultime due stagioni vissute con la maglia del Livorno.

Vado, colpo di esperienza a centrocampo: ufficiale Zaccaria Hamlili

"Il Vado F.C. 1913 è lieto di annunciare l'arrivo di Zaccaria Hamlili, esperto centrocampista classe 1991 reduce dall'esperienza con la maglia del Livorno, nella quale ha collezionato 33 presenze nel girone B di Serie C nella stagione 2025/26. Zaccaria vanta alle spalle una carriera prestigiosa, costruita quasi interamente in Serie C, categoria nella quale ha collezionato più di 400 presenze, vestendo maglie prestigiose come quelle di Virtus Entella, Cuneo, Forlì, Ancona, Pistoiese, Bari, Gubbio, Monopoli e Livorno. Originario di Manerbio, cresce nelle giovanili del Brescia, per poi dare il via al suo percorso nel calcio professionistico. Nell'ultimo biennio in quel di Livorno ha centrato, nella stagione 2024/25, la vittoria della Serie D e della Poule Scudetto."