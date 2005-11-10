Ufficiale
L'Inter ha tesserato un nuovo portiere, è il lettone Apsits. Dovrebbe iniziare in U23
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Nuovo portiere per l'Inter, che ha depositato nel registro di Lega Serie A apposito il contratto di trasferimento per l'estremo difensore lettone Roberts Apsits (20 anni), classe 2006 che era rimasto svincolato dallo scorso 30 giugno dopo la conclusione del suo precedente contratto che lo legava alla Virtus Francavilla, in Serie C. Il percorso di Apsits dovrebbe vederlo cominciare con la squadra B dei nerazzurri, quindi sempre nel campionato di terzo livello professionistico.
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