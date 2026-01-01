Pescara, col Venezia si parla anche di Condé. Ok alla Salernitana per Meazzi

Dopo essere scalato nelle gerarchie del Pescara dopo l’arrivo in panchina di Giorgio Gorgone per Lorenzo Meazzi sembra profilarsi l’addio in questo mercato di gennaio con la Salernitana che ha già avviato i contatti con il Pescara per il cartellino del centrocampista. Gli abruzzesi hanno dato l’ok al trasferimento del classe 2001 anche se al momento manca il sì del giocatore con il suo agente che, come riporta Il Centro, avrà un incontro con il ds campano Daniele Faggiano per ascoltare la proposta del club. Se dovesse essere irrinunciabile il giocatore potrebbe partire, altrimenti resterà volentieri a Pescara per chiudere la stagione.

Sempre restando a centrocampo in uscita c’è anche Matteo Dagasso, classe 2004, che è finito nel mirino del Venezia pronto a mettere sul piatto non solo una cifra importante, ma anche una contropartita tecnica con i nomi del centravanti Daniel Fila e del mediano Nunzio Lella. Il primo in particolare sarebbe un profilo molto gradito al direttore sportivo Foggia anche se al momento il ceco ha altre priorità e guarda all’estero.

Sempre con il Venezia si è parlato di un altro centrocampista come Cheik Condé, classe 2000, che ha messo alle spalle i problemi fisici che ne hanno condizionato la prima parte di stagione. Un giocatore di struttura e qualità, che vanta anche nove presenze in Serie A, che avrebbe caratteristiche perfette per il gioco di Gorgone.