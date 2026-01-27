Ufficiale
Venezia, Conde si trasferisce in Austria: giocherà in prestito al Linz
Dopo essere stato accostato al Pescara nell'ambito dell'operazione Dagasso, il centrocampista del Venezia Condè vola in Austria per giocare la seconda parte di stagione con la maglia del Linz. Questo il comunicato della società lagunare:
"Il Venezia FC comunica il trasferimento in prestito fino al termine della stagione del centrocampista Cheick Conde all' FC Blau-Weiss Linz, club militante nella Bundesliga, la massima serie austriaca.
Arrivato in laguna nel gennaio del 2025, il guineano classe 2000 ha totalizzato 9 presenze in Serie A.
Il club ringrazia Conde per l’impegno dimostrato e gli augura il meglio per il proseguio della stagione sportiva.
Buona fortuna, Cheick".
