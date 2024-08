Adli sempre più uomo squadra: shopping a NY, una canotta NBA per ciascun compagno

vedi letture

Ci ha messo un anno per convincere Stefano Pioli di essere all'altezza di un club come il Milan e nella scorsa stagione si è preso le prime soddisfazioni in maglia rossonera. Il suo attaccamento non è mai stato in discussione ma ancora una volta Yacine Adli dovrà lottare per un posto nella rosa: Paulo Fonseca non gli ha concesso minuti nelle due amichevoli americane contro Manchester City e Real Madrid e questo significa che l'allenatore portoghese non sembra avere intenzione di puntare sul centrocampista francese.

L'ex Bordeaux, da grande professionista quale è, continua però a lavorare in silenzio e con dedizione, rendendosi protagonista anche di gesti davvero molto apprezzati: secondo le informazioni riportate dalla Gazzetta dello Sport, Adli si sarebbe svegliato alle 5 nel suo giorno libero per andare alla scoperta di New York e nel corso di questa "gita" avrebbe pensato ai compagni di squadra, acquistando per ciascuno di loro una canotta di una squadra di NBA.

A Luka Jovic, così, è stata recapitata la maglia del connazionale Jokic, mentre Mike Maignan ha ricevuto quella di un omonimo piuttosto famoso, ovvero Michael Jordan. Un vero e proprio uomo squadra, amatissimo e sempre pronto a tenere alto il morale: il Milan può davvero prescindere da lui?