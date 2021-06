Ag. Buffon: "Aveva tante richieste, ma il Parma è l'ideale per chiudere un cerchio"

Buffon ritorna al Parma. Una scelta che non ha sorpreso Silvano Martina, il suo procuratore, che Gigi lo conosce come pochi altri. Ai microfoni di ParmaLive.com, l'agente del campione del mondo 2006 ha voluto commentare il ritorno in Emilia, ad oltre vent'anni di distanza, di Gianluigi Buffon: "Perché il ritorno a Parma? Semplicemente gli piaceva l'idea. Ha avuto tante richieste, ma solo la soluzione di Parma gli è sembrata quella ideale per chiudere il cerchio. Onestamente non sono sorpreso, lui è fatto cosi. E soprattutto ci sta, perché della piazza emiliana conserva ricordi belli ma anche importanti. Non so cosa potrà dare in termini di rendimento, ma di sicuro farà del suo meglio. Non posso, ahimé, prevedere il futuro. Spero però che la B, cosi come è stato con la Juventus, sia solo di passaggio come obiettivo. La B resta, esattamente come ai tempi della Juve, un campionato lungo e difficile e salire non è facile. Alcune squadre ci hanno messo anche tanto. Per tutto il resto, è giusto che sia lui a dire la sua su tante altre cose".