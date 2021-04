Ag. Elmas: "Vale 30-40 milioni, è felice al Napoli. Anche gli azzurri su Schuurs"

vedi letture

Eljif Elmas grande protagonista con la maglia della Macedonia, nello storico successo sulla Germania. A Radio Punto Nuovo ne ha parlato il suo agente, George Gardi: “È a suo agio come mezzala sinistra, ma non vorrei che la sua duttilità tattica gli vada contro. Il Napoli in rosa ha un gioiello: uno come lui vale 30-40 mln sul mercato. Futuro? È contento in azzurro, ha un contratto fino al 2025"

Gardi ha poi parlato di Perr Schuurs, classe ’99 dell’Ajax tra i migliori prospetti del calcio olandese, di cui è intermediario per l’Italia.

“È un difensore centrale che sa impostare, assomiglia a De Ligt. Il futuro? Ha appena rinnovato con l'Ajax, ma interessa a tutte le big d'Europa, anche al Napoli. Uno con le sue caratteristiche, è sempre richiestissimo sul mercato”.