Ag. Kjaer: "Intervento di grande successo al ginocchio. Tornerà ancora più forte di prima"

Mikkel Beck, agente di Simon Kjaer, ha commentato su Twitter l'operazione chirurgica a cui si è sottoposto oggi il difensore danese: "Simon Kjaer oggi ha subito un intervento chirurgico di grande successo al ginocchio. Tornerà ancora più forte di prima, piuttosto prima che poi".



@simonkjaer1989 today underwent a very successful surgery on his knee. He will be back even stronger than before rather sooner than later 🙏💪👊 @acmilan @DBUfodbold @larshendel #captainmarvelous #mrmilan #positiveenergy #getbacksoonmyfriend pic.twitter.com/ndXtnYXSqg

— Mikkel Beck (@beckmikkel) December 3, 2021