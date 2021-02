Ag. Mota Carvalho: "L'addio alla Juventus? Certe decisioni non possiamo controllarle"

Intervistato da Seriebnews.com Celso Duarte, uno degli agenti dell’agenzia ‘Distinty Sports Management’ che rappresenta l'ex attaccante della Juventus Under 23, Dany Mota Carvalho, oggi al Monza, ha raccontato l'approdo in Brianza e l'addio alla Vecchia Signora: "La proposta e il ‘piano’ di Berlusconi non si potevano rifiutare - ha spiegato il procuratore - Eravamo consapevoli delle grandi ambizioni del club. Il Monza non è solo una avventura, ma un vero e proprio progetto che permette a Dany di crescere con l’obiettivo di vincere sempre. Lui è molto soddisfatto della scelta - ha sottolineato Duarte - Da quando è arrivato in Italia, lui e noi abbiamo sempre scelto progetti ben strutturati in grado di crescere anno dopo anno”.

Le prestazioni di Mota Carvalho non sono passate inosservate, indiscrezioni di calciomercato lo danno nel mirino di squadre di Serie A ma anche della stessa Juve, con un ritorno che avrebbe del clamoroso: "Se desiderava restare a Torino? Certe decisioni societarie non possiamo ‘controllarle’. Dany ha grandi qualità e ampi margini di miglioramento, chi conosce il calcio non può che apprezzarlo, tuttavia al momento nessun club si è fatto avanti in maniera concreta".

Testa, quindi, solo al Monza: “Assolutamente. Ha un contratto (fino al 2022, ndr) col Monza ed è molto felice di far parte della squadra di mister Brocchi, inoltre è totalmente concentrato sul raggiungimento dell’obiettivo di inizio stagione", ovvero la promozione in A.