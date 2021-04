Ag. Provod: "Nessun contatto con l'Inter, ma sarebbe pronto per i nerazzurri"

FcInterNews.it ha parlato oggi con Martin Hrdlička, agente di Lukas Provod, talentuoso centrocampista che lo Slavia Praga ha acquistato un anno fa dal Viktoria Plzen “Lukas è un calciatore abile in entrambe le fasce, ma che sa districarsi anche nel centro del campo come da 6-8-10. È un mancino naturale, ma è forte con entrambi i piedi. Inter? Abbiamo parlato con tanti agenti in giro per l’Europa, ma nessuno di questi ha fatto menzione dell’Inter. Sarebbe pronto per i nerazzurri secondo em: ha acquisito la giusta esperienza e ha anche l’età giusta per un ulteriore passo. Ma tutto dipende dallo Slavia e se sarà o meno disposto a vendere un giocatore chiave della propria squadra”.