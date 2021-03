Aguero lascia il City. Footmercato: 5 offerte già presentate al Kun, c'è anche l'Inter

L'addio di Sergio Aguero al Manchester City può aprire diversi scenari di mercato. Il Kun, si sa, piace al Barcellona ma anche alla Juventus. Il banco, come, sempre, può farlo saltare il Paris Saint-Germain: Mauricio Pochettino ha sempre apprezzato le qualità dell'attaccante e sa che il reparto offensivo della su squadra potrebbe cambiare molto in estate: la trattativa per il rinnovo di Kylian Mbappé è ancora in fase di stallo, Moise Kean è in prestito secco dall'Everton e Mauro Icardi potrebbe benissimo decidere di tornare in Italia con l'offerta giusta sul tavolo.

La scelta spetterà ad Aguero, che potrà sfruttare il suo status di giocatore libero per decidere dove giocare nella prossima stagione. La sua qualità e la sua esperienza lo renderanno sicuramente uno dei protagonisti della prossima finestra di mercato e le offerte, secondo FootMercato, stanno già arrivando: ne sarebbero arrivate almeno 5, da Barcellona, Inter, Chelsea, Manchester United e ovviamente PSG.