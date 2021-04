Ajax, cercasi altri tre raccattapalle. L'annuncio il giorno dopo la pallonata a Calafiori

Non sarebbe una notizia, se non fosse per la tempistica: l'Ajax cerca nuovi raccattapalle in vista del big match di Eredivisie contro l'AZ Alkmaar. Questo il giorno dopo l'episodio che ha coinvolto Riccardo Calafiori, colpito da una pallonata da uno dei ragazzi a bordocampo. A riportare la notizia ajaxlife.nl, account ufficiale dell'Ajax Supporters Association. L'incontro, in programma domenica 25 aprile, sancirà inoltre il ritorno dei tifosi che per l'occasione non potranno essere più di 7.500 ad assiepare le tribune della "Johan Cruijff Arena". Per l'occasione è stato lanciato un contest nel quale i candidati dovranno rispondere a una domanda: chi ha segnato le rete dello 0-3 contro l'AZ nella partita d'andata. Tre di loro potranno essere reclutati per la partita. E visto l'episodio di ieri i giocatori dell'AZ sono avvisati...