Al 90' arriva Foden! Il City torna avanti col Dortmund grazie al crack inglese

Al 90' segna ancora il Manchester City: De Bruyne allarga con un cross pazzesco per Gundogan. Stop e palla a rimorchio per Foden che stavolta non sbaglia e fa 2-1 per i Citizens contro il Borussia Dortmund.