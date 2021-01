Al Milan serve un taglio netto dopo il ko con l'Atalanta: ci pensa Ibra, che si ritrae... pelato

Dopo la brutta sconfitta con l'Atalanta, al Milan serve un taglio netto per ripartire subito al meglio. Ci ha pensato per tutti Zlatan Ibrahimovic, che sulle sue Instagram Stories ha pubblicato una foto che lo ritrae incredibilmente senza capelli con la scritta: "All in".

Un cambio di look divertente e sorprendente, ma soltanto virtuale (la foto è ritoccata), che in queste ore è comunque riuscito a infiammare i social a suon di apprezzamenti e ricondivisioni.