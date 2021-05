Al PSG non riesce l'impresa, in finale va il City. Marquinhos: "Il 2-0 ci ha uccisi totalmente"

Il Paris Saint-Germain non riesce nell'impresa di ribaltare la sconfitta dell'andata e manca l'accesso alla finale di Champions League, conquistata invece un anno fa. Grande delusione per la squadra di Pochettino, come traspare dalle parole di capitan Marquinhos: "Abbiamo dato tutto. Abbiamo iniziato bene la partita e li abbiamo pressati alti, ma si è deciso tutto per piccoli dettagli. Loro si sono difesi bene e hanno segnato per l'1-0, poi è stato tutto complicato. Abbiamo provato a spingere anche nella ripresa, ma abbiamo subito il secondo gol che ci ha ucciso definitivamente. Ora pensiamo alle cose che possiamo migliorare".