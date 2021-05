Aldo Serena: "Icardi? Voto 4. E' un corpo estraneo nella costruzione del gioco del PSG"

Aldo Serena, negli studi Mediaset, ha parlato del successo del Manchester City sul PSG che ha regalato la finale agli uomini di Guardiola: “Già favorita per la finale? Col Real Madrid no, col Chelsea invece sì. Ho visto una nuova strada percorsa da Guardiola, la sua organizzazione è sopra a tutto, anche sopra i singoli di qualità. Vedere la panchina del City è uno spettacolo, per i nomi che ci sono. Voto a Icardi? 4, un oggetto estraneo allo sviluppo del gioco del PSG. Neymar, Mbappé e Di Maria giocano in un modo diverso dal suo".