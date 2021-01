Alejandro Gomez e il Siviglia, Monchi è sul Papu: inizia la trattativa con l'Atalanta

Il Siviglia fa sul serio per Alejandro "Papu" Gomez. Secondo quanto raccolto da TMW in Andalusia, il ds Monchi è un grande estimatore del fantasista argentino e nelle ultime ore si è informato dettagliatamente sulla sua situazione. Nonostante la spiccata preferenza di Gomez per la permanenza in Serie A, la Dea non intende affatti cedere il suo ex capitano a una diretta concorrente in campionato (Milan, Inter e Juventus) e preferirebbe di gran lunga l'opzione estera. Il Siviglia lo sa e ha già effettuato i primi sondaggi, seppur inizialmente considerando troppo elevata la valutazione del cartellino del giocatore da circa 10 milioni di euro. Un possibile affare da monitorare con attenzione quindi, ma a condizioni economiche più vantaggiose.

Tra le opzioni fuori dall'Italia, ricordiamo che Gomez in queste ore è stato cercato con forza anche dal Cincinnati di mister Stam in MLS.