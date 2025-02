TMW Radio Alessio Tacchinardi: "Finalmente la Juve intensa e cattiva come piace a me"

A TMW Radio, durante Maracanà, è intervenuto l'ex calciatore e tecnico Alessio Tacchinardi.

Che Juve ha visto?

"Sicuramente Kolo Muani ha dato una grande mano a Motta, ma lì davanti è decisivo, super-efficace. E' un grande acquisto. Mi è piaciuta l'esultanza rabbiosa del tecnico, come il secondo tempo della Juve. Speravo in una Juve coraggiosa, dopo un primo tempo brutto poi si è messa a posto e poi ho visto la Juve che piace a me, intensa, determinata, cattiva. Sul gol si vede la cattiveria. Si vede che questa squadra ha un'anima e con qualche vittoriosa in più può prendere autostima. Ho visto la fame che serve in questa società".

Cosa aggiunge?

"Le partite che ha perso l'Inter, le perde staccando completamente la spina. Esce dalla partita, è una costante. Qui non è presunzione, Inzaghi sta dando delle frecciatine, perché qualcuno ha più fame di lei. La Juve aveva più fame, anche la Fiorentina. L'Inter perde certe partite perché ha meno voglia. Se viene puntata poi soffre".

Napoli e Inter: chi é più in riserva?

"Il Napoli le ultime sette le può vincere tutte. L'Inter se vinceva poteva dare una bella botta. Ci sarà la Coppa Italia di mezzo e la Champions prima dello scontro diretto col Napoli. Le seconde linee non stanno rendendo come dovrebbero, Lautaro non riposa mai perché mancano le alternative".