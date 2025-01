Alla Juve non basta Kolo Muani: i bianconeri perdono ancora al Maradona

La Juventus è uscita ancora una volta sconfitta dallo stadio Maradona contro il Napoli. La squadra di Thiago Motta ha disputato un buon primo tempo andando in vantaggio grazie a Kolo Muani, ma è crollata nel ripresa facendosi rimontare dalle reti di Anguissa e Lukaku. Il tecnico italo brasiliano ha commentato così la prova dei suoi ragazzi in conferenza stampa: “Abbiamo fatto un ottimo primo tempo, limitando il loro gioco. Mi è piaciuta molto la nostra squadra nella prima frazione: con grande personalità siamo usciti palla a terra. Nel secondo tempo, però, non abbiamo mantenuto questa personalità. Non siamo andati bene in pressione, ci siamo abbassati troppo e non siamo più riusciti a recuperare palla con la stessa qualità. Abbiamo pagato anche il divario fisico, dato che loro giocano solo una volta a settimana”.

Motta parla di difficoltà fisiche e mentali.

Thiago Motta ha analizzato la sconfitta contro il Napoli, parlando di stanchezza fisica e mentale dei suoi ragazzi: “Tutte le partite vanno giocate con approcci diversi. Oggi abbiamo fatto un buon primo tempo, andando meritatamente in vantaggio. Potevamo anche segnare un altro gol. Nel secondo tempo, però, non siamo stati capaci di fare bene e questo ci è costato la vittoria”. Il tecnico bianconero, però, non ha voluto analizzare l’ennesima prestazione opaca di Teun Koopmeiners: “Faccio fatica a parlare dei singoli: tutti hanno fatto un grande sforzo e un ottimo primo tempo. Nel secondo tempo, però, non siamo riusciti a mantenere lo stesso livello. Per vincere servivano 95 minuti di altissimo livello, e non ci siamo riusciti”.

Vlahovic non è un problema per Motta.

Thiago Motta contro il Napoli ha schierato per la prima volta Randal Kolo Muani dal primo minuto. L’attaccante francese ha ripagato il tecnico con il suo primo gol in bianconero con una girata che ha ricordato David Trezeguet. Chi non sta vivendo un periodo molto semplice è Dusan Vlahovic che al Maradona ha giocato pochissimi minuti, non potendo proprio aiutare la sua squadra. Thiago Motta, in conferenza stampa, ha risposto così ad una domanda su DV9: “Nella nostra squadra non ci sono problemi di questo tipo. Dusan è un leader molto positivo e, fino a oggi, ha dato un grande contributo. Continuerà ad aiutarci perché abbiamo bisogno di tutti. Non create problemi dove non esistono”. Ora la Juventus deve ripartire e lavorare al massimo per invertire un trend di risultati troppo negativo per i colori bianconeri.