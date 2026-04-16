Allegri chiede Goretzka per un Milan da Champions. E per l'attacco è apprezzato Castro

L'edizione di oggi di Tuttosport, tra le altre cose, dedica un po' di spazio anche alle possibili mosse del Milan nel prossimo calciomercato estivo. O meglio, ai desiderata espressi dall'attuale tecnico Massimiliano Allegri per la finestra di trasferimenti da luglio a settembre, nei vari incontri che già ci sono stati e ancora ci saranno alla presenza dei suoi dirigenti.

C'è un nome in particolare che si è ripetuto, ed è quello di Leon Goretzka. Centrocampista di 31 anni in scadenza con il Bayern Monaco, viene raccontato come un vero e proprio pallino di Allegri, che lo ha indicato come rinforzo primario per costurire una linea mediana da Champions League assieme a Modric, nel caso in cui dovesse proseguire in rossonero, e a Rabiot. Parametro zero tra i più corteggiati d'Europa, il Milan ha comunque già fatto la sua mossa per Goretzka, presentando una proposta triennale da 5 milioni di euro a stagione più bonus di contratto. Il giocatore viene raccontato come intrigato dall'idea, con tante offerte sul suo piatto sarà fondamentale la vetrina della Champions League.

In generale al Milan da Champions League serve una rosa più profonda e questo è un discorso che riguarda di fatto tutti i reparti. In difesa per esempio è destinato ad andarsene il centrale David Odogu, e per prenderne il posto in rosa il candidato principale di oggi appare Mario Gila della Lazio. Sulle fasce bocciato Estupinan e rimandato Athekame, serviranno almeno due nuovi innesti: un possibile rinforzo può essere rappresentato dall'ex Raoul Bellanova, ora all'Atalanta, che è stato proposto.

Ultimo, ma non ultimo, l'attacco. Il centravanti sarà un grande obiettivo anche in estate, soprattutto perché Fullkrug non sarà riscattato e Gimenez e Nkunku (Tare di recente ha incontrato il suo agente Zahavi) sono in uscita, anche il futuro di Leao andrà scritto. E se le quotazioni di due obiettivi 'antichi' come i nazionali azzurri Mateo Retegui e Moise Kean appaiono in calo, occhio a Santiago Castro: l'argentino del Bologna è infatti visto come un profilo ideale per ogni modulo. E poi, ancora: se non rinnovasse con la Juventus, fari puntati pure su Dusan Vlahovic. Sempre a proposito di profili per l'attacco, secondo il quotidiano sarebbe stato proposto pure Nicolò Zaniolo, rigeneratosi in questi mesi trascorsi all'Udinese e obiettivo rossonero dai tempi di Maldini.